Туристи, що пройшли вакцинацію від коронавірусної інфекції можуть в'їжджати на територію Іспанії. Про це стало відомо в понеділок, 7 червня.

Як повідомляється в державному бюлетені, препарати для імунізації повинні бути схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) і Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Іспанія відкривається вже з 7 червня.

Щоб в'їхати в країну, мандрівники повинні мати при собі сертифікат про проходження вакцинації мінімум за 14 днів до перетину кордону. Щеплення турист зобов'язаний зробити в країні проживання.

Схвалені ВООЗ і ЕМА препарати це – Pfizer і BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen, а також від китайських виробників – Sinovac Biotech і Sinopharm.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»