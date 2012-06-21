Італія скасовує вимогу щодо обов'язкового носіння масок на відкритому повітрі з 28 червня. Це правило діяло з жовтня 2020 року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, передає «РБК-Україна».

«З 28 червня ми скасовуємо необхідність носити маски на вулиці в білих зонах», – повідомив Сперанца.

Наразі випадки COVID-19 та госпіталізацій у країні зменшуються. Обов'язкове носіння масок було введено в жовтні минулого року, коли країна входила в другу хвилю епідемії, а влада намагалася приборкати зростаючі інфекції.

Уряд Італії поступово знімає обмеження з квітня, відкриваючи ресторани, бари, кінотеатри та спортзали та дозволяючи свободу пересування країною.

Носіння масок при цьому залишається обов'язковим в закритих громадських приміщеннях.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»