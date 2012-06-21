Підвищити на 23% розміри грошового забезпечення військових гірсько-штурмових підрозділів Збройних сил і прирівняти їх до бійців підрозділів десантно-штурмових військ — таке доручення Президент Петро Порошенко дав міністрові оборони Степанові Полтораку під час робочої поїздки до Закарпатської області. «Нині бійці гірсько-штурмових бригад воюють на найвищому рівні. Це еліта українського війська. Пишаємося героїчними земляками — воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 27-го окремого прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі.
Нащадки карпатських січовиків здобули безсмертну славу в боях з агресором на сході нашої країни. Чотирьом з бійців 128-ї бригади — Сергієві Шапталі, Василеві Зубаничу, Олександрові Капушу та Олегові Довгому присвоєно найвищу державну нагороду — звання Герой України. Останнім двом, на жаль, посмертно», — зауважив Верховний Головнокомандувач. Він відзначив ще одного бійця 128-ї бригади — Вадима Свириденка, який слугує взірцем стійкості й нестримної жаги життя і нині допомагає ветеранам війни проходити реабілітацію, повертає їх до мирного життя.
Глава держави доручив ужити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок і будівництва нових сучасних житлових фондів для розміщення військовослужбовців гірсько-штурмових бригад ЗСУ, повідомляє департамент прес-служби АП. Президент заявив, що з 1 квітня доплата бійцям на першій лінії становитиме вже не 10, а 12 тисяч гривень, виплати воїнам на передовій становитимуть щонайменше 22 тисячі гривень на місяць, інформує УНІАН.
Під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці проголошення Карпатської України та бою на Красному Полі Президент наголосив, що вільна соборна незалежна Україна нині вшановує тих, хто проголосив державність Карпатської України. «Згадуємо тих, хто мав мужність у час смертельної небезпеки, коли вже відчувався смертельний подих Другої світової, заявити: Україна була, є і буде. У час, коли європейські політики все ще сподівалися умиротворити агресора, українці першими гордо й мужньо заявили про свої права. Це акт сміливості й патріотизму, значення якого відразу зрозуміли й розділені кордонами українці, й увесь світ. Державність української мови, прапор, гімн, тризуб Володимира Великого на гербі — Карпатська Україна закладала основи майбутньої соборної України. А герої Красного Поля — карпатські січовики, які в нерівному бою зійшлися із загарбником, стоять в одному ряду із захисниками України під Крутами, героями УПА, нашими сучасниками, що з любов’ю до України та вірою в її майбутнє захищають свободу й незалежність держави в боротьбі з російською агресією», — підкреслив Петро Порошенко.
Глава держави взяв участь у засіданні ради регіонального розвитку Закарпатської області.
для «Урядового кур’єра»