Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Потерпілі від недавнього паводку райони Закарпаття починають отримувати допомогу від держави, призначену для ліквідації руйнівних наслідків. З резервного фонду державного бюджету уряд виділив області 30 мільйонів гривень. Хоч сума далеко не покриває нанесених паводком збитків, які становлять 338 мільйонів, однак дозволяє розпочати відновлювальні роботи.
Кошти, як повідомив на брифінгу голова облдержадміністрації Олексій Петров, потрібні і на ремонт пошкоджених доріг державного значення, і на берегоукріплення, і на відновлення інших об’єктів інфраструктури. Втім, на даному етапі першим стоїть завдання допомогти людям, які цього потребують.
За словами Олексія Петрова, по 300 тисяч гривень виділено тим закарпатським родинам, у яких будинки повністю зруйновані. По 50 тисяч гривень буде надано тим, чиї будинки слід капітально ремонтувати. А по 20 тисяч отримають власники осель, які були пошкоджені лише частково.
З отриманого від держави 30-мільйонного траншу 3 мільйони підуть на відновлення доріг місцевого значення, повністю зруйнованих паводком. Такими є автошляхи в селі Лопушне Міжгірського району та селищі Ясіня, що на Рахівщині.
У робочий графік Олексія Петрова вмістилася й поїздка до селища Буштино Тячівського району, що відбулася напередодні. Там із 2006 року будується стратегічно важливий міст через ріку Теребля. Діюча мостова споруда перебуває в аварійному стані, а на новій, яка наполовину готова, роботи не ведуться з 2008 року.
Були здійснені роботи з уточнення проєкту і днями державна архітектурно-будівельна інспекція надала дозвіл на продовження робіт. Цього року держава виділила для добудови мосту у Буштині 34 мільйони гривень, тож будівництво буде відновлене. Є підстави сподіватися, що важливу мостобудівну переправу завершать вчасно, що забезпечить надійне автомобільне сполучення трасою державного значення Мукачево-Рогатин.