Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Щоб убезпечити людей похилого віку від захворювання на коронавірусну інфекцію, які перебувають у групі особливого ризику, на Черкащині на низці торговельних мереж встановили час бажаного відвідування магазинів особами поважного віку. Найбільш оптимальний час — з 8-ї до 9-ї ранку. На таку пропозицію, надіслану Головним управлінням Держпродспоживслужби в Черкаській області, відгукнулися власники багатьох маркетів.
Про рекомендацію особам старшого віку купувати товари в певні години додатково поінформовано населення у відповідних торговельних закладах. Працівники магазинів допомагають літнім покупцям.