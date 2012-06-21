Ізраїльська влада відклали відкриття кордонів для щеплених іноземних туристів, що прибувають в країну в індивідуальному порядку. Заборону на в'їзд продовжено на місяць, до 1 серпня 2021 року, повідомили в канцелярії глави уряду.

«Заборона іноземцям у дозволі на в'їзд до Ізраїлю з туристичними цілями буде продовжено на один місяць», – йдеться в повідомленні. Також на сайті прем'єр-міністра Ізраїлю відзначається, що зазначені заходи не поширюються на обмежені за чисельністю групи вакцинованих мандрівників з держав, де фіксується низький рівень захворюваності. Вони можуть відвідувати Ізраїль з кінця травня.

Посольство України в Ізраїлі пояснило, за яких умов українці вже можуть відвідувати країну.

«Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 14.06.2021 року громадянам України дозволено в’їзд в Ізраїль. Нагадуємо, що для в’їзду в країну залишаються чинними раніше встановлені вимоги щодо необхідності отримання спеціального дозволу на в’їзд, згідно із метою Вашої поїздки», – йдеться у повідомленні.

Іноземні громадяни, які бажають в'їхати до Держави Ізраїль, повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця або до Управління з питань народонаселення та імміграції.

«В'їзд до Ізраїлю дозволений лише в тому випадку, якщо у Вас є негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після прибуття до Ізраїлю необхідно буде пройти додатковий ПЛР-тест (зазначена послуга платна – 80 ізраїльських шекелів за умови завчасної онлайн реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів за умови реєстрації в аеропорту; оплата здійснюється кредитною карткою)», - зауважують у посольстві України.

Нагадаємо, що раніше влада Ізраїлю планували відкрити кордони для туристів, які відвідують країну в приватному порядку, з 1 липня. Ізраїль відновив 16 березня перерване в кінці січня авіасполучення, однак в'їзд в державу був дозволений тільки громадянам країни, а також тим, у кого є вид на проживання.

З 7 березня Ізраїль дозволив в'їзд іноземців в країну при наявності спеціального дозволу. З 8 квітня іноземним громадянам, які пройшли вакцинацію, дозволили відвідувати родичів в Ізраїлі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»