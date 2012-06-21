У п'ятницю, 11 червня, уряд Ізраїлю схвалив продовження чинних правил виїзду з країни до 27 червня 2021 року на тлі пандемії коронавірусу у світі.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

При цьому вирішено з 15 червня виключити Україну, Ефіопію і Туреччину зі списку країн, до яких заборонено виліт з Ізраїлю. Росія поки що в цьому списку залишиться, оскільки останніми тижнями епідеміологічна ситуація там погіршується.

Крім того, вирішено продовжити термін дії основних положень авіаційних правил до 30 червня, але скасувати заборону на прохід до пасажирського терміналу супроводжуючих. Буде скасована і вимога до авіаперевізників щодо мінімальної кількості стійок при реєстрації на рейс (запроваджена для забезпечення соціальної дистанції між пасажирами). Ці зміни набудуть чинності з понеділка, 14 червня, повідомляє пресслужба глави уряду.

Наразі "країнами підвищеного ризику" владою Ізраїлю вважаються дев'ять держав: Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика, Туреччина, Аргентина, Україна і Росія.

Виїзд у ці країни заборонений для громадян Ізраїлю - окрім виняткових гуманітарних випадків і для громадян, які постійно мешкають у цих країнах.

Всі ті, хто не є громадянами Ізраїлю і повертаються з цих країн, мусять питати дозвіл у спеціальної комісії, що розглядає виняткові випадки. Дозвіл зобов'язані просити також люди, які постійно проживають в Ізраїлі по одній з віз, зокрема, по візі "Алеф-5", яку має подружжя ізраїльтян, що проходять ступінчасту процедуру отримання громадянства. При цьому в Управлінні реєстрації населення наголошують, що в'їзд власникам віз "Алеф-5" і "Алеф-1", а також "Бет-1" і "Бет-4" дозволений, проте вони мають подати нове звернення.

Всі ті, хто в'їжджає до Ізраїлю (тобто громадяни країни або люди, які отримали спеціальний дозвіл), зобов'язані дотримуватися режиму ізоляції - зокрема, щеплені від коронавірусу і які вже перенесли коронавірус. До того ж щеплені, що перехворіли, які здійснювали в цих країнах пересадку, не виходили з аеропорту і не провели в ньому більше 12 годин, можуть не проходити карантин.

Увечері 10 червня міністр туризму Оріт Фаркаш-Коєн повідомила, що, починаючи з 1 липня Ізраїль відкриє свої кордони для індивідуального туризму.

Міністр зазначила, що це рішення було узгоджено з міністерствами охорони здоров'я і внутрішніх справ. В'їзд до країни буде дозволений іноземним туристам, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу або перехворіли на COVID-19.

При цьому сайт N12 написав, що очільник МВС Ар'є Дері ухвалив рішення дозволити в'їзд іноземним туристам за полегшеною процедурою з країн із низьким рівнем захворюваності. Перелік країн буде щотижня оновлюватися Міністерством охорони здоров'я.

У міністерстві туризму, МВС і МОЗ говорять про те, що нові правила в'їзду будуть оприлюднені пізніше.

Зазначається, що з 23 травня до Ізраїлю почали пускати організовані групи іноземних туристів.

Як повідомлялось, у світі станом на ранок 11 червня зафіксовано понад 175,6 млн випадків зараження на коронавірус, з них - понад 3,7 млн ​​летальних, одужали вже більше 159,1 млн осіб.