Ізраїльські археологи дослідили відбитки печаток на глиняних артефактах, виявлених у поселенні Тель-Цаф, які датуються 5200-4600 роками до нашої ери. Вони прийшли до висновку, що знахідка є древньою пломбу. Археологи вважають ці предмети найдавнішими свідоцтвами використання печаток в адміністративних цілях у Південному Ліванті. Статтю про це опубліков журнал Levant.

Поселення Тель-Цаф розташоване у центральній частині долини річки Йордан на трьох пагорбах загальною площею п'ять гектарів. Верхні шари цього археологічного пам'ятника відносяться до періоду між 5200 і 4600 роками до нашої ери. Хоча Тель-Цаф виявлений ще в 1940-х роках, основні археологічні розкопки на цьому поселенні проходили лише в 2004-2007 роках. В результаті цих робіт тут виявили руїни архітектурного комплексу, побудованого з цегли-сирцю, велика кількість бункерів для зберігання зерна, кілька поховань.

Численні предмети, знайдені в поселенні, свідчать про широкі контакти місцевої громади з Сирією, Месопотамією, Анатолією та Іраном. До таких знахідок можна віднести, наприклад, мідне шило або вироби з обсидіану. Серед іншого тут виявили глиняні вироби, на яких чітко проглядаються сліди від печаток.

Майкл Фрайкман (Michael Freikman) з Аріельского університету спільно з вченими з Ізраїлю досліджував відбитки древніх печаток на глиняних артефакти, виявлених під час археологічних розкопок поселення Тель-Цаф. За даними вчених, це найдавніше свідчення існування печаток у Південному Ліванті. Археологи помітили, що гербові печатки з'явилися в регіоні набагато раніше, але вони використовувалися в основному для нанесення малюнків фарбою на тканини або шкіру. Однак в Південному Леванті були відсутні будь-які докази того, що печатки використовувалися в адміністративних цілях.

Археологи з'ясували, що виявлені артефакти зроблені з глини немісцевого походження і мають фрагмент більшого об'єкту. На одній зі сторін знаходиться легко впізнаваний відбиток гербової печатки. Вчені вважають, що спочатку сама печатка була не менше десяти міліметрів в довжину і близько шести міліметрів в ширину.

Виявлені відбитки печаток, на думку археологів, це древні пломби, які використовувалися для опечатування посудин і приміщень, наприклад, комор. Дослідники відзначили, що наявність двох відбитків від різних печаток на одній пломбі свідчить про формалізований набір процедур, спрямований на загальний контроль над опечатаними товарами. Можливо, під час укладання угоди представники двох різних громад залишали свої відбитки. На думку дослідників, це вказує на важливе торгове значення Тель-Цафа в ті доісторичні часи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»