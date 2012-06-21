Після оприлюднення звіту канадської групи судових експертів про збиття літака авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» рейсу PS752 Іраном Канада вимагатиме від Ірану повного відшкодування й докладного розслідування знищення українського літака. Таку заяву в Оттаві оприлюднив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Канада наполегливо вимагатиме повних репарацій за знищення та шкоду, яку Іран завдав жертвам та їхнім родичам. Зокрема йдеться про повний облік подій, що мали місце, повну прозорість у питанні кримінального переслідування й конкретні гарантії від Ірану, аби таке ніколи не повторилося», — цитує Укрінформ слова канадського прем’єра.

Він запевнив, що його країна не полишить опікуватися цією болючою темою. Адже Іран має відповісти за приховування доказів, що відбулося після знищення літака рейсу PS752. Йдеться, зокрема, про застосування бульдозерів для перекопування місця падіння, аби ускладнити роботу експертів, котрі прибули на місце катастрофи для з’ясування її обставин.

«Іран має відповісти на всі непрості запитання близьких жертв, аби вони могли заспокоїтися. Відповіді потрібні також світові, адже без них жодна держава, авіакомпанія чи пасажир не зможуть бути певними в безпеці іранського авіапростору», — резюмував Джастін Трюдо.

Відреагувало на канадський звіт і вітчизняне зовнішньополітичне відомство, наголосивши, що українська сторона схвально сприймає зусилля уряду Канади, спрямовані на встановлення істини й досягнення справедливості у справі про збиття українського «боїнга» рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня 2020 року. «Звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752. У документі також підкреслюється зневажливе ставлення до людського життя з боку іранської влади», — йдеться у відповідному коментарі МЗС.

Група судових експертів дійшла трьох ключових висновків, вказали наші дипломати. По-перше, Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору й не повідомив авіакомпанії про ризики, створивши підставу для такої страшної трагедії. По-друге, оператор протиракетної установки ТОР 1М свідомо вчинив грубі порушення правил ведення бойових стрільб, здійснивши запуск двох ракет класу «земля-повітря», що призвело до збиття цивільного літака. По-третє, військове командування Ірану не вчинило належних дій задля недопущення порушень з боку оператора ракетного підрозділу «земля-повітря» встановленого порядку бойового чергування й несанкціонованого пуску ракет. Крім того, Іран здійснив кроки, спрямовані на приховування справжніх обставин катастрофи. Технічний звіт, підготовлений Іраном, повною мірою не встановлює ланцюг подій, що передували трагедії. Запропоновані Іраном рекомендації з усунення вад у системі безпеки цивільної авіації нерелевантні, і відповідно всі ризики, що призвели до збиття українського літака, зберігаються досі!

«Цей Звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому спроба звести причину трагедії до «помилкових» дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики! Факти очевидні: Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей», — констатують у МЗС.

Водночас Україна й держави-партнери й далі дотримуються позиції щодо вчинення Іраном грубих порушень Чиказької та Монреальської конвенцій. І Іран має бути притягнуто до відповідальності, чим забезпечено реституцію відповідно до міжнародного права.

«Серед іншого йдеться про обов’язок забезпечення Іраном об’єктивного і неупередженого кримінального розслідування і притягнення всіх винних до відповідальності, — зазначається в коментарі. — А також вжиття Іраном заходів, спрямованих на недопущення аналогічних трагедій у майбутньому. Інакше жодна країна, авіакомпанія чи пасажир не можуть бути впевненими в безпеці повітряного простору Ірану».

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