У Легедзиному Тальнівського району на Черкащині відтворили події, які відбувалися тут на початку березня 1919 року, — бій між воїнами Армії УНР з полку імені Кармелюка та більшовицько-московськими окупантами. З нагоди 100-річчя бою і щоб нагадати громадськості про ті часи і вшанувати пам’ять загиблих героїв, дирекція державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура» провела фестиваль військово-історичної реконструкції «Легедзине — буремний 1919-й». У відтворенні бою між кармелюківцями та більшовиками взяло участь 80 реконструкторів, озброєних не тільки гвинтівками, шаблями і револьверами, а й кулеметами та гарматою.
7—8 березня 1919 року на шляху Тальне — Умань під селами Тальянки та Легедзине відбулися запеклі бої між частинами армії УНР та Червоної армії. Український полк імені Кармелюка прикривав місто Умань від наступу більшовиків з боку Тального. Уранці 7 березня червоні витіснили з Тальянок кармелюківську кінну розвідку, розпочавши масований цілодобовий наступ на Легедзине, який петлюрівці успішно відбили. Проте під час нічного бою червоним вдалося ввійти в село з боку Вишнополя в тил кармелюківцям та знищити їхні першу та другу сотні. Командир сотні хорунжий Янсон з кулеметом майже дві години стримував ворога, даючи змогу відступити козакам до села Доброводи (сам пораненим потрапив у полон, його закатували). Ця подія, незважаючи на поразку, репрезентує Черкащину як місце запеклої боротьби за незалежність України в період національних визвольних змагань 1917—1921 рр.
У музеї заповідника «Трипільська культура» гості фестивалю переглянули виставку, присвячену 100-річчю Української революції та визвольної боротьби. Серед експонатів були й привезені з Києва безцінні оригінали печаток часів УНР: печатка Головного отамана військ УНР Симона Петлюри та печатка полку Яна Кармелюка, який вів бої під Легедзиним і в самому селі у березні 1919 року, відбиваючи наступ більшовиків на Умань.