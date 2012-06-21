Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Мета проекту: визначити стратегію дій з озеленення Рубіжного та обрати породи дерев, які будуть висаджуватися замість постраждалих від буревію у 2018 році. Організатор публічної консультації місцеве управління ЖКГ спільно з Всеукраїнською ініціативою «Активна Громада».
Як повідомляє прес-служба Рубіжанської міської ради, за наслідками першої публічної консультації, 93% осіб, що проголосували, підтримали висадження інших порід дерев замість пошкоджених тополь. Тепер необхідно визначити які саме породи прикрасять Рубіжне: чи то каштани, липи, грецькі горіхи чи берези. Організатори обіцяють, що думка рубіжанської громади буде врахована при плануванні закупівель саджанців за рахунок бюджетних чи грантових коштів, а також при плануванні робіт з благоустрою.