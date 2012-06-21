За останні кілька десятиліть кава не раз ставала предметом досліджень. І вони свідчать, що регулярне її вживання може бути корисним для здоров’я. Наприклад, доведено, що кава знижує ризик цирозу печінки.

Проте особливо цікавими виявилися наукові дані, опубліковані в іспанському журналі Nutrient, присвячені вивченню впливу кави на здоров’я жителів Середземномор’я, де найбільше у світі любителів цього духмяного напою. Фахівці представили перші довгострокові підсумки досліджень, проведених в Іспанії. Вони стежили за групою зі 1567 осіб віком 20 років і старших протягом 18-річного періоду. Первинні дані було отримано в межах дослідження харчування у Валенсії, проведеного 1994-го. Тоді було оцінено вплив на здоров’я багатьох продуктів і напоїв, серед яких кава. Підсумки цих досліджень дають підстави припустити, що вживання від однієї до шести з половиною чашок кави на день може знизити ризик розвитку раку й загальну смертність.

Однак автори дослідження зауважують, що «механізми, за допомогою яких кава може зменшити ризик смерті, недостатньо зрозумілі». Вони вказують на антиоксидантну й протизапальну користь хімічних сполук, що містяться в каві, — поліфенолів або флавоноїдів і нефлавоноїдів. Попередні дослідження, проведені в Іспанії, засвідчили те, що науковці називають зворотним зв’язком між кавою та серцево-судинними захворюваннями: що більше ви п’єте кави, то меншим буде ризик виникнення хвороб цієї групи. За чашку кави іспанські дослідники вважають об’єм напою, який дорівнює 50 мілілітрам еспресо чи близько 150 мілілітрам розчинної або меленої кави.

У дослідженні взяли участь 849 жінок і 718 чоловіків, з яких 78% були поціновувачами кави, а решта — ті, хто її не вживає. У перші шість років після запису початкових даних дослідники виявили, що 85 учасників експерименту померли. З них понад 30% — внаслідок серцево-судинних захворювань, а близько 25% — через рак.

Фахівці перевірили ці дані через 12 і 18 років і виявили, що причини смерті та їх співвідношення були майже такими самими. Проте рівень смертності серед тих, хто регулярно вживав каву, був нижчим, ніж серед тих, хто її не пив. Отримані протягом 18 років дані дають змогу припустити, що лише кава з кофеїном має захисний ефект.