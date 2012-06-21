Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Заразити телефон вірусами можна навіть через офіційний магазин додатків для Android Google Play. Експерти виявили в ньому відразу кілька небезпечних додатків з вбудованим шкідливим кодом.

Фахівці компанії Dr.Web виявили шкідливий код у дев'яти додатках. Трояни сімейства Android.PWS.Facebook дозволяли зловмисникам отримувати доступ до облікових записів Facebook.

Додатки, відзначають експерти, були повністю функціональними, що мало послабити пильність користувачів. Для доступу до всіх можливостей програми просили увійти в обліковий запис соціальної мережі, після чого передавали інформацію розробникам. Один з додатків скачали понад п'ять мільйонів разів.

Які програми виявилися заражені крадуть паролі кодом?

♦ додатки для обробки фотографій Processing Photo від розробника chikumburahamilton і PIP Photo від Lillians;

♦ додатки для управління обмеженнями доступу до смартфону App Lock Keep від Sheralaw Rence, App Lock Manager від Implummet col і Lockit Master від Enali mchicolo;

♦ додаток для оптимізації роботи смартфона Rubbish Cleaner від SNT.rbcl;

♦ астрологічні додатки Horoscope Daily від HscopeDaily momo і Horoscope Pi від Talleyr Shauna;

♦ фітнес-додаток Inwell Fitness від Reuben Germaine.

Додатки з шкідливим кодом вже видалили з магазину Google. Експерти з інформаційної безпеки радять усім, хто встановлював ці додатки, негайно поміняти паролі від соціальних мереж.