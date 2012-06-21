Основні причини появи зморшок на шкірі обличчя. Фахівці радять, як їх уникнути і уповільнити старіння



Як запобігти появі зморшок: 5 корисних порад

Рано чи пізно зморшки на обличчі все одно з'являться. Тому, в цьому здавалося б безглуздому протистоянні, краще діяти на випередження. Вченими доведено, що тіло людини починає старіти вже в 14 років. Але в цей період організм має багато ресурсів для відновлення. Спробуємо з’ясувати про основні причини появи зморшок, а також дізнаємося про дієві поради, здатні призупинити початок небажаних змін в організмі. Крім причин появи зморшок, на сайті https://meta.ua/uk/news/ ви також зможете дізнатися, які звички помітно псують шкіру обличчя.

Причини появи зморшок

Основні зміни в зовнішньому вигляді приходять з віком. На жаль, з часом організм починає менше виробляти елементи, які роблять шкіру пружною. Крім цього існують й інші причини, які згубно впливають на організм людини:

♦ сонячні промені;

♦ погана екологія;

♦ стрес;

♦ сухе повітря в приміщеннях;

♦ втрата вологи.

Назавжди позбутися від зморшок і зробити свою шкіру здоровою не вийде. Але можна проводити профілактичні процедури, які зроблять шкіру свіжою і молодою.

1. Здоровий сон

Постійне недосипання призводить до прискореного старіння. Регулярний відпочинок по 8 годин – запорука здорової шкіри.

2. Захист шкіри від сонця

Користуйтеся спеціальними засобами з UV-фільтрами в будь-який час року. Слідкуйте за допомогою додатків на телефоні за індексом ультрафіолетового значення.

3. Відмова від солодкого

Цукор шкодить шкірі обличчя, оскільки через свої властивості склеює волокна колагену. Шкіра перестає бути пружною, на обличчі починають швидше з'являтися зморшки.

4. Гімнастика для обличчя

Це відмінна зарядка для обличчя. Але дуже важливо вибрати професійного фахівця, а не шукати уроки в інтернеті. Неправильна розтяжка обличчя може призвести до порушення скорочень м'язів. Привести їх до ладу потім буде дуже складно.

5. Косметика

Не використовуйте засоби, які не підходять для вашої шкіри. Визначити тип шкіри допоможе косметолог. Він підбере для вас засіб, необхідний для вирішення проблеми (зволоження, відбілювання тощо).

Важливо стежити не тільки за шкірою, а і за здоров'ям в цілому. Намагайтеся уникати стресу. Багато хвороб виникають через перенапруження, а це не принесе жодних плюсів для зовнішнього вигляду.

Вікторія ГНЕП

для «Урядового кур’єра»