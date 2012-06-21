Кількість жертв нового коронавірусу COVID-19 на 22 лютого досягла 2360 осіб. 109 смертей зареєстрували тільки за останню добу.
За даними worldometers.info/coronavirus/, нині заражених у світі вже 77 816 осіб. 20 975 вже одужали, 54 480 знаходяться в лікарні, з них 11 539 (21%) у важкому або критичному стані.
Випадки коронавірусу реєстровано у 32 країнах світу, в тому числі в Ірані (18 випадків, 4 – зі смертельним результатом) і в Лівані (1 випадок). За межами Китаю найбільше випадків зараження зареєстрували в Південній Кореї (346, з яких 137 діагностували за останню добу), в Японії (110), Сінгапурі (86) і Гонконгу (69).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»