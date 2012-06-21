У вівторок, 25 травня, короткочасний дощ очікується лише у західних областях, температура вдень становитиме 20-25° тепла.

Про повідомили в Українському гідрометцентрі.

«25 травня мінлива хмарність. Вночі у східних, вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях вдень південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У Києві та Київській області 25 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 10-12°, вдень 21-23°; по області вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У наступні два дні, 26-27 травня, в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. В західних, північних та Вінницькій областях невеликі, 27 травня місцями помірні дощі; в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Температура вночі становитиме 10-15°, 27 травня в західних областях 7-12°; вдень 22-27°, у західних та північних областях 19-24°.

У столичному регіоні 26 травня невеликий дощ, 27 травня місцями помірний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

Впродовж 28-29 травня у більшості областей України синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Лише у східних областях 28 травня, вночі і в південних та більшості центральних областей без опадів.

Температура вночі 10-16°, вдень 20-25°, у східних та південно-східних областях 23-28°, у західних областях 15-20°.

У Києві 28-29 травня короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.