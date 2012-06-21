Китайський космічний апарат «Тяньвень-1» з марсоходом «Чжужун» в суботу, 15 травня, здійснив успішну м'яку посадку на поверхню Марса, повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на Національне космічне управління Китаю.

«Апарат «Тяньвень-1» 15 травня в рамках першої місії Китаю з дослідження Марса здійснив успішну посадку в попередньо обраному районі в південній частині рівнини Утопія на Марсі», – цитує агентство повідомлення управління.

23 липня 2020 року Китай запустив до Марса важку ракету-носій CZ-5 («Чанчжен-5») з дослідним зондом «Тяньвень-1» з космодрому Веньчан на острові Хайнань. У складі місії до сусідньої планети були одночасно направлені орбітальний корабель, посадковий модуль і марсохід. Маса всієї перелітної конструкції «Тяньвень-1» склала п'ять тонн.

В кінці лютого апарат успішно вийшов на орбіту очікування Марса. У разі успіху місії апарат направить отримані дані на Землю вже в цьому році.

Уточнюється, що апарат зійшов з орбіти очікування в суботу приблизно о 1.00 за пекінським часом (п'ятниця 19.00 за київським). Приблизно 0 4.00 за пекінським часом спусковий апарат відокремився від орбітального модуля і приблизно через 3 години польоту увійшов в атмосферу Марса, далі пішли 9 хвилин зниження, зависання і ухилення від перешкод, після чого зонд зробив успішну посадку в 7.18 за пекінським часом (1.18 за київським).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»