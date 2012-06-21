Минулими вихідними китайський космічний апарат «Тяньвень-1», що перекладається як «Питання до неба», сів на поверхню Марса. Про це повідомляє державне інформаційне агентство КНР Сіньхуа з посиланням на Національне космічне управління. Так Китай став другою в історії країною, яка висадила свій космічний апарат на Червону планету. До цього це вдалося зробити лише Сполученим Штатам.

«Тяньвень-1» складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода. Його запустили з провінції Хайнань 23 липня 2020 року. Космічний апарат вийшов на орбіту Марса в лютому після майже семи місяців подорожі в космосі і провів понад два місяці, досліджуючи потенційні місця для посадки, повідомляє агентство. Потім він здійснив посадку в заздалегідь обраному районі в південній частині рівнини Утопія в північній півкулі Марса.

Марсохід назвали «Чжучжун» на честь китайського бога вогню. Перш ніж залишити платформу, він обстежить місце посадки. Апарат працює на сонячній енергії, його вага становить 240 кілограмів. Марсохід оснащено спеціальними камерами для фотозйомки і навігації, інструментами для аналізу проб ґрунту і пошуку води та льоду. Дослідження Марса, як очікують, триватиме близько 90 марсіанських діб.