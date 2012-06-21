Кияни можуть записатися на вакцинацію від COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі через медичний онлайн-сервіс в Україні Helsi (helsi.me).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, треба перейти за прямим посиланням helsi.me й обрати дату і час. Підтвердження запису буде відправлено в смс. Його треба показати при вході в пункт вакцинації разом із паспортом і заздалегідь зареєстрованою заявкою на щеплення в застосунку "Дія", - повідомляється в пресрелізі сервісу в середу.

Дані про проведену вакцинацію відображатимуться в безкоштовному застосунку Helsi (AppStore та Google Play), а також в електронному кабінеті користувача на сайті. Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також надійде в застосунок користувача.

У прес-релізі зазначено, що для киян віком від 18 років щеплення проводяться у вихідні в МВЦ біля станції метро "Лівобережна" за адресою Броварський проспект, 15. Вакцинація проти COVID-19 відбувається безкоштовно в рамках державної програми. Для швидкого проходження процедури бажано мати підписану декларацію з сімейним лікарем.

"Цього тижня попередній запис через сервіс Helsi.me на вакцинацію від коронавірусу доступний лише для жителів Києва. Проте ми сподіваємося, що найближчим часом така можливість з'явиться у жителів інших міст, зокрема у Львові, Одесі, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді і Горішніх Плавнях", - повідомив СЕО сервісу Helsi.me Євген Донець.