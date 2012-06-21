23 березня в Харкові розпочинається музичний фестиваль Kharkiv Music Fest. Чотири великі концерти (23, 29 березня та 2 і 7 квітня) — це хоч головна, проте далеко не повна його програма. Мистецький форум протягом двох тижнів традиційно запропонує харків’янам і гостям міста чимало освітніх та розважальних проектів, що виходять за межі великих концертних залів. Тобто всіма своїми ідеями, концертами, ініціативами Kharkiv Music Fest доводить: класична музика й дотичні до неї світи — це не елітарна закрита територія, де обертається каста обраних. Не атрибут свят, а щоденна музика нормального — насиченого, цікавого, плідного — життя, яким живуть пересічні люди.
Ініціатор та арт-директор Kharkiv Music Fest — зірка світової класичної музики, диригент і піаніст харків’янин Станіслав Христенко, лауреат понад 30 міжнародних фортепіанних конкурсів в Італії, Іспанії, Японії, Кореї, Словаччині, Україні, Казахстані, США.
Цього року Фестивальний оркестр (формат оркестру, який складається з концертмейстерів, або ж простіше — солістів-музикантів найкращих оркестрів України і став уже традицією Kharkiv Music Fest) стане міжнародним і гратиме інструментальну музику Моцарта — композитора, якому присвячено подію. Фестивальний оркестр-2019 розширив свої кордони, й тепер до зірок української сцени додадуться перші голоси національних симфонічних оркестрів Австрії, Грузії, Німеччини, Польщі та Чехії.
Гурманам класичної музики варто звернути увагу на виступ Джорджа Лі, одного з найвідоміших молодих піаністів світу. Він виступає з провідними музичними колективами, такими як філармонічні оркестри Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка, Берліна, Франкфурта. У програмі сольного концерту Джорджа Лі шедеври фортепіанної класики — твори Людвіга ван Бетховена (32 варіації, Соната для фортепіано №21, Andante Favori, WoO 57), а також знаменитий «Карнавал» Роберта Шумана.
Серед зірок, запрошених на фестиваль, — соліст Гамбурзької опери Довлет Нургельдієв (тенор), який виконував головні оперні партії в театрах Берліна, Франкфурта, Мюнхена, Ольга Бузуйок (сопрано), переможниця численних міжнародних вокальних конкурсів, виконавиця головних партій у постановках оперних театрів Барселони, Варшави, Дубая, Лос-Анджелеса, Мадрида, Неаполя, Шанхая, Штутгарта та ін.
для «Урядового кур’єра»