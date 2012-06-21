10 тисяч тюльпанів прикрасили в’їзд до села Невицьке Ужгородського району на Закарпатті. Велетенська клумба розквітла кольоровими рослинами. Знак «Люблю Nevicke» з’явився завдяки допомозі, наданій урядом Нідерландів. Радник з питань сільського господарства посольства цієї країни в Україні Каролін Спаанс та Почесний консул Королівства Нідерланди у Львові Андрій Гринчук брали участь у відкритті клумби тюльпанів.
Цей проект, наголосив Невицький сільський голова Михайло Лаба, став можливим завдяки перемозі у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України-2018», за що й отримали в подарунок 10 тисяч цибулин улюблених у Нідерландах квітів. У Невицькому їх посадили торік восени, а тепер вони дружно розквітли, радуючи погляд усіх, хто проїжджає селом.
Каролін Спаанс зазначила, що Невицьке вражає «запалом громади». Вона подякувала декораторові Ростиславу Переверзєву, який ініціював облаштування цього квіткового раю. Працівники сільради, яких згуртувала довкола себе спеціаліст Любов Угрин, уже з власних насіннєвих запасів засіяли клумби квітами: майорами, чорнобривцями та жоржинами. Тож клумба квітнутиме ціле літо.