Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», який цього року збереться вже вдев’яте, став літературним фестивалем року 2019 за версією Лондонського книжкового ярмарку. Український форум відзначили за блискуче курирувану мультидисциплінарну програму, що, однак, не випускає з фокуса уваги книжку. А директор Лондонського книжкового ярмарку Джекс Томас у промові зазначила: у Лондоні пишаються офіційною присутністю України на своєму заході.
У вівторок Україна вперше представила на 48-му Лондонському книжковому ярмарку національний стенд, організований командою Українського інституту книги. Україну представляють 12 видавництв: «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Видавництво Старого Лева», «Наш Формат», «Астра», «BOOK CHEF», «Фонтан казок», «Каламар», «КМ-Букс», Magenta, Nebo BookLab, «Ранок», «Самміт-книга». Свої книжки на стенді презентує Інститут національної пам’яті та організація «Українсько-єврейська зустріч». Презентовано англомовну книгу-мандрівку Україною від видавництва «Книголав».
Головні гості (special guests) з України на Лондонському книжковому ярмарку — художники Романа Романишин та Андрій Лесів з арт-студії «Аґрафка», переможці премії Bologna Ragazzi Award 2018. Їхні роботи представлено у «Галереї ілюстраторів», де експонують найкращі мистецькі твори світових книжкових ілюстраторів.
Книжку «Аґрафки» Stars and Poppy Seeds у 2019 році опублікувало британське видавництво Tate, ілюстрації до неї стали візуальною основою національного стенду.
За інформацією організаторів, на Лондонському форумі понад 1700 учасників та більш як 25 000 відвідувачів. За три дні відбудеться 200 освітніх семінарів, воркшопів та демонстрацій. На конференції Quantum говоритимуть про нон-фікшн, самвидав, штучний інтелект, голосових помічників для вибору книжок, а також розширення аудиторії та нові бізнес-моделі.