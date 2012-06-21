Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському обласному краєзнавчому музеї зберігається унікальна колекція матеріалів та експонатів різних історичних епох, що викликає зацікавленість не тільки численних відвідувачів, а й істориків-науковців із багатьох регіонів України.
Це стало підставою для поглибленої співпраці між слобожанським закладом та Інститутом археології НАНУ у науковій, експозиційній та просвітницькій сферах.
Як повідомив директор Сумського обласного краєзнавчого музею Владислав Терентьєв, днями підписано довготривалу угоду на тему «Матеріали до археологічного атласу України (слов’яни та їх сусіди в I тисячолітті до н.е.)», у рамках якої детально вивчатимуться експонати пізньоримської доби (Ш-V) ст.) та епохи Великого розселення слов’ян (V-VII) ст.
На першому етапі об’єктом наукового аналізу стануть три скарби VIIсторіччя, які виявлені на території Сумщини впродовж кількох останніх років.