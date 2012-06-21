Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий курєр»

У Сумському обласному краєзнавчому музеї зберігається унікальна колекція матеріалів та експонатів різних історичних епох, що викликає зацікавленість не тільки численних відвідувачів, а й істориків-науковців із багатьох регіонів України.  

Це стало підставою для поглибленої співпраці між слобожанським закладом та Інститутом археології НАНУ у науковій, експозиційній та просвітницькій сферах.  

Як повідомив директор Сумського обласного краєзнавчого музею Владислав Терентьєв, днями підписано довготривалу угоду на тему «Матеріали до археологічного атласу України (слов’яни та їх сусіди в I тисячолітті до н.е.)», у рамках якої  детально вивчатимуться експонати пізньоримської доби (Ш-V)  ст.) та епохи Великого розселення слов’ян (V-VII) ст.  

На першому етапі обєктом наукового аналізу стануть три скарби VIIсторіччя, які виявлені на території Сумщини впродовж кількох останніх років.