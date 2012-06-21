Колишня 45-річна вчителька з Гонконгу Цанг Інь Хунг піднялася на вершину найвищої гори у світі за 25 годин 50 хвилин. Вона поставила рекорд найшвидшого сходження на Еверест серед жінок. «Я відчуваю легкість і щастя, хоча не хотіла встановлювати жодних рекордів, а прагнула кинути виклик собі», — сказала Цанг Інь Хунг у розмові з журналістами в Непалі після спуску з вершини Евересту.

Першу спробу сходження альпіністка зробила 11 травня, але тоді негода змусила її повернутися назад. А 22 травня вона виїхала з базового табору о 13:20 за місцевим часом і досягла вершини о 15:10 наступного дня, повідомив представник уряду Непалу агентству Reuters. Так Цанг Інь Хунг побила рекорд 2017 року, встановлений Пунджо Джангму Лама з Непалу, яка піднялася на Еверест за 39 годин і шість хвилин. Цанг Інь Хунг була однією з трьох альпіністів, які цими днями піднімалися на найвищу у світі вершину для встановлення рекордів. Серед них був 75-річний американець Артур Мюр, який став найстаршим серед альпіністів, котрі долали цю гору. А також 46-річний сліпий китаєць Чжан Хун, який став першою людиною з такою вадою зору, що піднялася на Еверест. Чжан Хун втратив зір у 21 рік через глаукому. Проте це не зупинило його від здійснення мрії. «Втратив ти зір, не маєш ніг або рук — це не має значення, поки маєш тверезий розум і наполегливість», — сказав журналістам Чжан Хун.