Цього тижня картину відомого французького художника-імпресіоніста Клода Моне із серії «Водяні лілеї» (1919 року) було продано на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку за рекордну суму — 70,4 мільйона доларів.

Ця картина увійшла у п’ятірку найдорожчих робіт художника, які було продано на аукціоні. Рекордсменкою стала картина із серії «Копиці сіна», яку продали за 110,7 мільйона доларів у 2019 році. Роботи Моне значно перевищують у ціні твори таких відомих художників, як Пабло Пікассо та Пол Сезан, витвори яких також продають на аукціоні сучасного мистецтва. Коли аукціонний будинок Sotheby’s минулого тижня оголосив про продаж картини Моне із серії «Водяні лілеї», це спричинило бурхливу битву під час торгів, внаслідок чого ціна майже удвічі перевищила очікувану.

Картини Клода Моне, на яких зображені водяні лілеї, — одні з найвідоміших і найулюбленіших творів імпресіонізму. Моне багато часу проводив у своєму саду в Живерні — невеличкому селі за 70 кілометрів від Парижа, де малював лілеї. Сад був його місцем натхнення та прихистку у часи Першої світової війни. Кажуть, художник таким чином посадив свій сад, щоб ставок, де росли його улюблені лілеї, не оточували інші рослини, і щоб вода у ньому могла безперешкодно відбивати денне світло. У маєтку митця працювало кілька садівників, одному з яким було доручено лише догляд за водяними лілеями.

Романіст Марсель Пруст, який часто бував у гостях у Моне, писав, що сад живописця «неприродний, було спроєктовано так, щоб одночасно цвіли лише квіти певних кольорів». Пруст називав сад Моне «кольоровим садом». Захоплення Моне водяною рослинністю тривало аж до його смерті в 1926 році. Сидячи біля ставка, він часто малював відразу кілька картин, ставлячи мольберти поруч і працюючи, як на конвеєрі.

Коли в 1914-му почалася Перша світова війна, живописцеві було 74 роки. Заховавшись у своєму маєтку у Живерні, того року він створив серію картин «Водяні лілеї». Він називав ці твори «чудовими прикрасами», які мали відвертати увагу від страждань, спричинених війною. Клод Моне створив понад 250 картин із зображенням водяних лілей, і на сьогодні вони вважаються одними з найвизначніших творів живопису початку ХХ століття.