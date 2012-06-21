Комітет з питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2022 фінансовий рік, згідно з яким не менше 481,5 млн дол. мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні.

Про це повідомляє посольство України в США у Фейсбуці.

Представництво зазначило, що у Конгресі США триває робота над затвердженням пакетів допомоги для України у бюджеті на 2022 рік.

Зокрема, комітет з питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт щодо асигнувань на Держдепартамент, зарубіжні операції та суміжні програми на 2022 фінансовий рік.

Загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм, становить не менше 481,5 млн дол. Посольство наголошує, що вказаний розмір допомоги на 28,5 млн доларів більший, ніж у поточному році.

"Із зазначеного кошторису 125 млн дол. будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн дол. більше, ніж у 2021 році", - звернула увагу установа.

Крім того, в ухваленому комітетом законопроєкті є положення щодо загрози добудови "Північного потоку-2".

Також профільний підкомітет з питань оборони Комітету з питань асигнувань Палати представників схвалив законопроєкт щодо асигнувань Міністерства оборони США на 2022 фінансовий рік. Проєкт закону передбачає виділення на цілі безпекової допомоги Україні 275 млн дол. за програмою Пентагону "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Посольство додало, що у комітетах Палати представників і Сенату США триває робота над проєктом закону про витрати на потреби національної безпеки у 2022 році (National Defense Appropriation Act, NDAA).