Компанія Wing запускає в Австралії нову програму з доставки товарів дронами.
Управління авіалініями Австралії, після півтора року тестування системи, дозволила доставляти товари споживачам безпілотниками. Що характерно, під час випробувань не було жодної аварії. Більше 10 австралійських компаній вже підписали договір з компанією. Дрони доставлятимуть товари цих компаній до кінцевого споживача.
Безпілотниками планується доставляти будь-які типи товарів не дуже великих габаритів і не дуже важких (щоб дрон зміг його підняти), наприклад, хліб, воду та медикаменти.
Компанія Wing є сестринською компанією Google (їх материнська компанія – Alphabet). Раніше Amazon планував запуск програми доставки товарів в США, але з певних причин старт цієї програми затримується.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»