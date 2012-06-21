Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX в середу, 30 червня, стартувала на орбіту з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида з 88 супутниками на борту. Про це повідомляється в Twitter розробника.

Запуск був здійснений о 15:31 за часом Східного узбережжя США (22:31 за київським часом) в рамках місії Transporter-2.

На орбіту виведуть 85 комерційних і державних мінімальних космічних апаратів і три супутники Starlink для поповнення створюваної компанією SpaceX системи глобальної мережі інтернет-покриття.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX через 8 хвилин 34 секунди після старту зробила успішну керовану вертикальну посадку на космодромі на мисі Канаверал.

22 червня агентство Reuters з посиланням на президента SpaceX Гвінн Шотвелл повідомило, що компанія Ілона Маска планує до осені забезпечити бездротовим інтернетом весь світ за допомогою супутникової системи Starlink. При цьому Шотвелл заявила про необхідність отримати дозволи регулюючих органів. За її словами, компанія запланувала розгорнути 12 тисяч супутників, загальна вартість яких оцінюється в 10 мільярдів доларів.

У публікації наголошується, що Федеральна комісія із зв'язку США в 2021 році дала дозвіл SpaceX розмістити деякі супутники Starlink на більш низькій навколоземній орбіті, ніж планувалося.

Очікується, що це допоможе надати високошвидкісний інтернет людям, які зараз не мають до нього доступу.

10 червня стало відомо, що SpaceX планує забезпечити Wi-Fi під час польотів у літаках. Компанія вже веде переговори з декількома авіаперевізниками. Для свого проєкту SpaceX буде також використовувати супутники Starlink.