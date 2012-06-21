Компанія Pfizer заявила 8 червня, що планує провести випробування своєї вакцини від коронавірусу серед дітей у віці до 12 років.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у новому дослідженні братимуть участь до 4500 дітей у США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

Вакцина, вироблена Pfizer та її німецьким партнером BioNTech, уже дозволена для використання в екстрених випадках для підлітків від 12 років і старше у США, Канаді та Європейському Союзі.

Pfizer заявила, що в розширеному досліджені використовуватимуть дозу 10 мікрограм для дітей від 5 до 11 років та 3 мікрограми для вікової групи від 6 місяців до 5 років. Для порівняння, дорослі отримують 30 мікрограмів.

Надання дітям безпечних та ефективних вакцин вважається ключовим кроком у боротьбі з пандемією.

Pfizer заявила, що як тільки у вересні отримає дані випробування, вона, швидше за все, звернеться до регулюючих органів з проханням дозволити використання вакцини для дітей в екстрених випадках.