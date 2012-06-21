Незрозуміла і навіть абсурдна ситуація склалася в АТ «Турбоатом». Один з акціонерів який є громадянином РФ намагається відсудити в підприємства дивіденди попри те, що і він сам, і російський холдинг «Силові машини» включені до санкційних списків РНБО. Детально про це у заяві прес-служби заводу.

АТ «Турбоатом» повідомляє, що ухвалою господарського суду Харківської області від 26.04.2021 р. повністю заблоковано процес виплати дивідендів акціонерам підприємства. Таке рішення прийняте на забезпечення ще не поданого позову з боку акціонера товариства, компанії з обмеженою відповідальністю «БІСКОУН ЛІМІТЕД» (BISCONE LIMITED).

На наш погляд дії з боку BISCONE LIMITED, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, ставлять під загрозу успішну діяльність підприємства та існування його в цілому, оскільки вилучення в АТ «Турбоатом» майже 355 млн. грн. може призвести до банкрутства. Окрім того, такі дії потенційно несуть загрозу для енергетичної безпеки України.

Відзначимо, що компанія BISCONE LIMITED, якій належать 5,59 % статутного капіталу АТ «Турбоатом», афілійована з російським холдингом ПАТ «Силові машини», а її фактичним власником є Олексій Мордашов. І він сам, і «Силові машини» включені до санкційних списків РНБО (рішення РНБО від 21.06.2018 р. та від 19.03.2019 р., що затверджені відповідними указами Президента України № 176/2018 та № 82/2019).

Вказані рішення стали однією з причин, з яких «Турбоатом» не здійснював виплати дивідендів на їх користь. Своєю чергу BISCONE LIMITED звернулося до суду з позовами про стягнення майже 161 млн. грн. дивідендів з АТ «Турбоатом». Також BISCONE LIMITED подало до «Турбоатома» вимогу про обов’язковий викуп акцій на суму 194 млн. грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.04.2021 р., зокрема, встановлена заборона АТ «Турбоатом» здійснювати виплату дивідендів за простими акціями за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2019, 2020 роках, а також встановлена заборона загальним зборам АТ «Турбоатом» приймати рішення про відмову в укладенні договорів про обов’язковий викуп товариством належних акціонеру акцій на підставі їх вимог.

Отже, вищезазначеною ухвалою суду, яка посягає на реалізацію прав акціонерами товариства, фактично повністю заблоковано процес виплати дивідендів, який мав відбутися за результатами Загальних зборів від 29.04.2021 р., у тому числі — державі.

Відповідно до проєктів рішень порядку денного, запланований розмір дивідендів, що мали бути виплачені за підсумками роботи підприємства у 2019 — 2020 роках, складає 270 299 499, 00 грн. з урахуванням вже сплачених протягом 2020 року дивідендів, розмір заблокованої акціонером суми, що підлягає виплаті державі складає 85 203 923, 00 грн.

Наголосимо, що діям акціонера підігрують судові органи, які своїми протиправними та необґрунтованими рішеннями, схваленими на користь BISCONE LIMITED, створюють умови для доведення АТ «Турбоатом» до банкрутства.

АТ «Турбоатом» оскаржило в апеляційному порядку ухвалу господарського суду Харківської області від 26.04.2021 р. у справі № 595з-21 з метою скасування необґрунтовано введених судом заходів забезпечення.

Крім того, АТ «Турбоатом» звернулося до Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням ініціювати перед Радою національної безпеки та оборони України застосування стосовно компанії BISCONE LIMITED адекватних заходів обмежувального характеру, передбачених Законом України «Про санкції».