БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

Потужна позиція демократів у Конгресі США щодо обов’язкового введення санкцій проти оператора Nord Stream 2 здатна змусити президента Байдена «зробити правильні речі» та скасувати виключення проти цієї компанії та її керівництва.

Таке переконання висловив у вівторок під час онлайн-конференції експосол США в Україні, директор Євразійського центру «Атлантичної ради» Джон Гербст, повідомляє Укрінформ.

«Якщо керівництво демократів у Сенаті так само твердо виступатиме на підтримку американських інтересів і проти поступок Кремлю, як виступало республіканське керівництво, коли Трамп намагався необачно й жахливо чинити тиск на Україну, Байден не матиме вибору»,- зауважив Гербст.

Він підкреслив, що в такому випадку президент США опиниться під потужним тиском законодавців і буде змушений «робити правильні речі».

«Я не прогнозую, що саме так і станеться, але це – реальна можливість (розвитку ситуації – ред.)», - зауважив експерт.

Гербст нагадав, що Байден прийшов до влади наприкінці січня, і майже одразу його адміністрація розпочала переговори з Німеччиною щодо поступок у санкціях проти Nord Stream 2. «Минуло шість місяців, і зараз адміністрація (США – ред.) не отримала нічого взамін від Німеччини»,- констатував експерт.

За його словами, зараз у американському уряді є люди, які розуміють, що виключення із санкцій для компанії Nord Stream 2 AG було «жахливою помилкою». Звісно, що урядовці не виступатимуть проти позиції президента, «але вони можуть порадити йому» і вказати на необхідність переглянути нинішню ситуацію, підкреслив Гербст.