У Палаті представників США закликали адміністрацію США негайно направити Україні військову допомогу, поки Кремль не перетнув ще які-небудь «територіальні червоні лінії».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві заступника голови комітету Палати представників у справах збройних сил Майка Роджерса і керівника комітету Палати представників з іноземних справ Майкла МакКола.

«Сполученим Штатам не слід чекати, поки Кремль перетне ще які-небудь «територіальні червоні лінії» в Україні, перш ніж направити додаткову військову допомогу Києву. Навпаки, адміністрації слід негайно направити цю допомогу летальною зброєю, щоб стримати подальшу агресію Росії», - йдеться в заяві.

Роджерс і МакКол вважають, що більш ранні рішення адміністрації Байдена, зокрема про виведення двох американських військових кораблів з Чорного моря під час нарощування військової потужності Росії, скасування критичних санкцій, пов'язаних із будівництвом газопроводу «Північний потік - 2», і відкладання зустрічі з президентом України Зеленським до закінчення «безрезультатного саміту Байден-Путін» минулого тижня, свідчать про те, що «ця адміністрація знову і знову обирає умиротворення Кремля за рахунок України. Це мусить припинитися», - наголосили вони.

Конгресмени також висловили свою занепокоєність повідомленнями про припинення адміністрацією Байдена надання Україні пакета летального озброєння, сформованого у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні і навколо неї цієї весни.

Як повідомлялося в п'ятницю, 18 червня, американське видання Politico з посиланням на джерела написало, що адміністрація президента США ухвалила рішення заморозити виділення Україні військової допомоги, зокрема летальної зброї.

Після цього у Білому домі заявили, що не припиняли військову допомогу Україні. Крім того, у Білому домі додали, що «підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну».