Контррозвідники, спільно зі слідчими СБУ, не допустили витік за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє СБУ.

"Викрито зловмисників, які намагалися продати представникам однієї з азійських країн секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування. Відомості з обмеженим доступом були оцінені у 2 млн доларів", - ідеться у повідомленні.

У ході спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передачі 250 тисяч доларів за частину оборонних відомостей. Раніше українські контррозвідники задокументували одержання кількох "авансів" від іноземців.

Під час обшуків за місцями проживання учасників незаконної оборудки вилучені документи і комп’ютерна техніка з доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.