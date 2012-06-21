Вже зовсім скоро, 24 червня, Microsoft анонсує «наступне покоління Windows». Незважаючи на те, що презентація намічена на наступний тиждень, в мережі вже можна знайти зображення, як виглядає нова ОС. Завдяки цьому витоку ми точно знаємо, що оновлення отримає новий номер і буде називатися Windows 11.

Нагадаємо, що Windows 10 вийшла в липні 2015 року, і у багатьох є надія на те, що Microsoft повторить це і з Windows 11. Однак оглядач тематичного ресурсу Windows Central Зак Боуден (Zac Bowden), який має свої джерела в Microsoft, вказує на більш пізній термін випуску користувальницької версії цієї операційної системи.

Як написав Боуден в Twitter, Microsoft збирається випустити Windows 11 до сезону осінньо-зимових свят в США. Іншими словами, раніше жовтня призначену для користувача версію Windows 11 чекати не варто. Однак тестові збірки Windows 11 в рамках програми Windows Insider з'являться куди раніше. Очікується, що нова версія ОС може офіційно вийти вже 24 червня.

Ентузіасти виявили у файлі Pkeyconfig дані про активацію операційної системи. У них міститься згадка не тільки останньої версії системи від Microsoft, але також і Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, повідомляє Windows Latest.

Відзначимо, що власники Windows 7 дуже зрадіють цій новині. Адже, Microsoft закінчила підтримувати цю версію системи ще в 2020 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»