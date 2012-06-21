Королева Великої Британії Єлизавета II нагородила вчених - розробників вакцини AstraZeneca, посвятивши їх у лицарі.
Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.
Зокрема, королева відзначила двох жінок: професора Оксфордського університету Сару Гілберт, та голову робочої групи з вакцин від COVID-19 Кейт Бінгем. Вони отримали звання кавалерствених дам.
Титул лицаря отримали: професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, який брав участь у розробці AstraZeneca та директор із глобальної стратегії постачання в компанії AstraZeneca Марк Проктор.
Сьогодні у Великій Британії відзначається День королеви, у зв'язку з цим, було організовано нагородження різними відзнаками.