2020 року через пандемію COVID-19 річні обсяги виробництва пластику скоротилися. Про це повідомила європейська асоціація виробників пластмас PlasticsEurope. Хоч глобальний показник виробництва знизився лише на 0,3%, у Європі він сягнув 5,1%.

Згідно з інформацією асоціації, торік у Європі було вироблено 55 мільйонів тонн пластмас. Наприклад у Франції загальне споживання нової, а не переробленої пластмаси 2020 року впало на 7,5%, у Німеччині — на 6,5%. Найбільше падіння у споживанні пластику спостерігалося в європейському автомобільному секторі, який фактично зупинився внаслідок пандемії коронавірусу.

«Із 367 мільйонів тонн пластмас, вироблених 2020 року, порівняно з 368 мільйонами тонн 2019-го це третє глобальне падіння за повоєнний період після скорочення 1973 року під час першої нафтової кризи та 2008-го — під час світової фінансової», — сказав генеральний директор PlasticsEurope в інтерв’ю AFP.

Проте це уповільнення, яке, на думку експертів, слугує вагомим маркером впливу кризи COVID-19 на світову економіку, було пом’якшене постійним нарощування виробництва пластмас у КНР (на 1% 2020 року). Китай, який виготовив чверть світового пластику 2010-го, постачає третину глобального експорту пластмас: 117 мільйонів тонн 2020 року порівняно з 64 мільйонами тонн 2010-го. Останніми роками Китай — головний постачальник пластмас, особливо для автомобільної промисловості. 27 країн-членів ЄС, Велика Британія, Норвегія та Швейцарія, які 2010-го виробляли 21% світового обсягу пластмас, скоротили ці показники до 15%.