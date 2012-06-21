За останній тиждень кількість нових хворих на COVID-19 і летальних випадків у світі знижується. Було зареєстровано 4 809 520 недужих і 85 975 смертей, що на 12% і 5% менше порівняно з попереднім тижнем. Щоправда, попри тенденцію до зниження за останні три тижні, частота захворювання залишається на одному з найвищих рівнів від початку пандемії, констатує щотижневий епідеміологічний бюлетень ВООЗ.

Цього тижня всі регіони світу повідомили про зменшення кількості нових хворих, окрім західної частини Тихого океану, де частота була подібною до попереднього тижня. Європейський регіон повідомив про найбільше зниження кількості нових недужих, повідомляє Укрінформ.

Найбільше нових хворих зареєстровано в Індії (2 387 663; зниження на 13% порівняно з попереднім тижневим періодом), Бразилії (437 076; зростання на 3%), США (235 638; зниження на 21%), Аргентині (151 332; зростання на 8%) та Колумбії (115 834; зростання на 6%).