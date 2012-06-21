Реформа корпоративного управління, приватизація неефективних державних підприємств та діджиталізація — одні з вагомих кроків у боротьбі держави з тіньовою економікою. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції за підсумками Четвертої Конференції з питань реформ в Україні.

«Для подолання проблематики тіньової економіки ми реалізуємо корпоративну реформу та приватизацію, передаючи неефективні державні підприємства відповідно в акціонерну та приватну форму управління. Цього року Парламент розблокував «велику» приватизацію. Минулого року ми мали успішний досвід «малої» приватизації, перевищивши, попри пандемію, плани й очікування», — зазначив Денис Шмигаль.

Другий вагомий крок, за словами очільника уряду, — це максимальна діджиталізація відносин держави з бізнесом і громадянами.

«Ми маємо амбіцію до кінця цього року перейти в режим «без паперу». Тобто всі державні й публічні послуги мають бути переведені в цифровий формат, який унеможливлює корупцію», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що полегшується реєстрація бізнесу (зокрема, сьогодні це можна зробити менш ніж за хвилину через застосунок Дія), спрощується процедура отримання дозволів або зовсім скасовуються дозвільні процедури, наприклад у сфері будівництва.

Глава уряду додав, що велику роль у подоланні тіньової економіки виконує реформа судової системи, а також розбудова інфраструктури антикорупційних органів.

«Крім цього, є ще низка заходів, які здійснюються Україною. Це законопроект про реформу СБУ, розділення податкової та митниці на дві різні юридичні особи, запровадження ризикоорієнтованих систем, а також ще значний перелік реформ і заходів, які допоможуть побороти тіньову економіку», — резюмував Прем’єр-міністр.