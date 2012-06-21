Уряд незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління та інших ключових для України реформ, наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Групи семи та Представництва ЄС в Україні.

«Разом із країнами Групи семи й міжнародними фінансовими партнерами ми маємо шанс розпочати нову сторінку у впровадженні реформи корпоративного управління на головних стратегічних компаніях України», — переконаний Денис Шмигаль.

Одним із перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету, який би став не лише інструментом відбору якісних кандидатів для наглядових рад, а й майданчиком для обговорення проблемних питань, які виникають у багатьох компаніях.

Денис Шмигаль запропонував голові Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу долучити до роботи номінаційного комітету представників Європейського Союзу, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.