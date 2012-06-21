Станом на 24 травня вже 1,4 мільярда гривень було спрямовано на виплату державної допомоги 175 тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких було призупинено через посилення карантинних обмежень у «червоних» зонах.

Зокрема, виплати вже отримали 100 208 найманих працівників та 74 792 ФОПи. У регіональному розрізі найбільше виплат вже отримали підприємці та наймані працівники у Києві (майже 270 мільйонів гривень), Львівській (майже 146 мільйонів гривень) та Харківській (135 мільйонів гривень) областях. Програма державної підтримки підприємців і найманих працівників буде доступною впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до «червоної» карантинної зони.

Цю програму, нагадує пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, започатковано 19 квітня. Підприємці й наймані працівники, діяльність яких було призупинено на час перебування регіону у «червоній» зоні, можуть подавати заяви на отримання допомоги від держави на 8 тисяч гривень. Їх можна подати на Порталі або у застосунку «Дія».