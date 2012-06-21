Вакцинація населення проти COVID-19 в Україні набирає обертів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні уряду 16 червня. Він нагадав, що цими вихідними запрацювало вже більш ніж 50 центрів вакцинації по всій країні. Щоденно проводиться приблизно 50 тисяч щеплень.

«Закликаю місцеву владу, зокрема владу Києва, проаналізувати можливості системи й у наступні вихідні забезпечити роботу центрів масової вакцинації у звичному режимі. Потрібно збільшувати кількість центрів та вакцинувати якомога більше людей. Святкові дні не мають стати цьому на заваді», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що спостерігається тенденція до зростання кількості людей, які хочуть та готові вакцинуватися. Загалом, за його словами, в України є домовленості на поставки більш ніж 40 млн доз вакцини вже цього року. Під час засідання уряд ухвалив законопроект, яким пропонується виділити 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусною хворобою, зокрема на закупівлю вакцин.

«Частину поставок за контрактами вже проплачено, а по іншій частині ми вносимо аванси. Для того, аби не виникало жодних проблем із фінансуванням, Уряд пропонує виділити додаткові кошти. Вони будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Вчора почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією», — зауважив очільник уряду.

Крім того, уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу сімейними лікарям видавати свідоцтво, яке засвідчує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19. Як зазначив Прем’єр-міністр, це має спростити процедуру отримання документів.