Космічний телескоп «Хаббл» перейшов У безпечний режим. Це говорить про проблеми в роботі комп'ютера корисного навантаження.

Як стверджують фахівці НАСА, привести до поломки комп'ютера міг модуль пам'яті, що вийшов з ладу. На це вказує проблема з перезапуском комп'ютера корисного навантаження. Після його перезавантаження через деякий час телескоп знову перейшов в роботу в безпечному режимі. Відзначається, що співробітники відомства спробували перевести «Хаббл» на один з декількох модулів резервного копіювання, однак про те, увінчалася спроба успіхом на сайті космічного агентства не повідомляється.

Відомо, що останній раз модуль пам'яті міняли в 2009 році, а комп'ютер корисного навантаження був і зовсім спроектований в 1980-х. Система NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1), чий вік перевищує 40 років, є частиною модуля управління і обробки даних наукових інструментів на борту космічного апарату. У модуля є кілька резервних рівнів, які можуть бути запущені при необхідності в якості основного.

Сама автоматична обсерваторія «Хаббл» була запущена на орбіту Землі наприкінці квітня 1990 року. Спочатку телескоп планували відправити в космос в 1986 році. Вимушена затримка дозволила провести низку удосконалень: сонячні батареї були замінені на більш ефективні, був модернізований бортовий обчислювальний комплекс і системи зв'язку, а також змінена конструкція кормового захисного кожуха з метою полегшити обслуговування телескопа на орбіті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»