Деякі галактики у Всесвіті є більш близькими друзями, ніж інші. У той час як багато з них живуть своїм окремим, самотнім життям, інші наближаються одна до одної занадто близько і стають міжгалактичними подругами.
Дві галактики, показані на цьому фото, які астрономи назвали NGC 6285 (ліворуч) і NGC 6286 (праворуч), зробили саме це! Разом, дует назвали Arp 293, і вони взаємодіють, як подруги. Їх взаємне гравітаційне тяжіння витягує з них струмені газу і шлейф пилу, спотворюючи їх форми, і злегка розмазуючи і розмиваючи їхнє зображення в небі.
Космічний телескоп NASA Hubble сфотографував кілька взаємодіючих галактичних пар. Вони можуть мати відмінні, красиві і навіть дивні фантастичні форми, від зображення музичної ноти до букета небесних квітів і пінгвіна, який, як зіницю ока охороняє своє дорогоцінне яйце.
Галактичний дует Арп 293 знаходиться у сузір'ї Дракона, відстань до цих космічних подруг понад 250 мільйонів світлових років від Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»