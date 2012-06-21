Домашні тварини, зокрема коти й собаки, господарі яких інфіковані коронавірусом, теж можуть захворіти на COVID-19, свідчать дослідження нідерландських науковців з університету міста Утрехт.

Дослідники протестували 310 домашніх тварин із 196 домогосподарств, у власників яких було виявлено коронавірусну інфекцію. Тести шести котів і сімох собак дали позитивний результат, а 54 домашні тварини мали антитіла проти вірусу. «Ми побачили, що близько 20% тварин було інфіковано», — сказала мікробіологиня Ельз Броенс, яка очолювала проєкт. Тому, за її словами, людям, хворим на COVID, варто уникати безпосереднього контакту не лише з іншими членами родини, а й з домашніми улюбленцями.

Домашні тварини легко переносять коронавірусну інфекцію, більшість взагалі не має жодних симптомів. Учені остерігалися, що вони можуть бути поширювачами інфекції, але первинні результати дослідження свідчать, що це не так. «Тварини, які отримали позитивні результати, швидко одужували від вірусу. Тож це обнадіює», — сказала Ельз Броенс.

Тестування домашніх тварин на COVID-19 працює так само, як тестування людей за допомогою ПЛР-тесту. Для експерименту тестували великих і малих тварин, породистих і змішаної крові, при цьому вчені вдягали рукавички, захисні маски, оскільки не були впевнені, чи заражені тварини, і чи можуть вони бути джерелом інфекції. Однак науковці зауважують, що це дослідження не доводить, чи можуть домашні тварини бути сприйнятливими до нових варіантів коронавірусу, таких як штам «Дельта».