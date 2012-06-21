В дослідженні Міжнародного проєкту з розкриття даних про викиди парникових газів (Carbon Disclosure Project, CDP) йдеться про те, що багато міст стикаються з серйозними проблемами через руйнівний вплив кліматичних змін. Ці проблеми пов'язані з повенями, перегрівом, нестачею води і пошкодженням міської інфраструктури в результаті екстремальних погодних умов. Подібні ситуації стають все більш частими через зміну клімату.

Дослідження, проведене в 2020 році, показало, що кожному четвертому місту світу не вистачає грошей, щоб захистити себе від руйнівного впливу кліматичних змін. При цьому більше 90% таких населених пунктів стикаються з серйозними ризиками, повідомила 12 травня газета The Guardian з посиланням на дані CDP.

Дослідники перевірили 800 великих міст у різних країнах світу і з'ясували, що 43% з них не мають плану для боротьби з кліматичною кризою. Деякі мегаполіси, включаючи Ріо-де-Жанейро, покладаються на фінансування з державного бюджету.

Також експерти CDP виділили кілька мегаполісів, які добре пристосовуються до змін клімату. Серед них Лондон, Брістоль, Лос-Анджелес, Афіни. В столиці Греції, наприклад, озеленюють дахи будинків і активно висаджують дерева, щоб охолоджувати перегріті вулиці. А Брістоль будує понад 17 кілометрів споруд, які захищатимуть місто від повеней.

Зміна клімату, викликана діяльністю людини – серйозна глобальна загроза, руйнівні наслідки якої значно переважують вигоди. Вчені розповіли не лише про негативні наслідки цього явища, але і про те, яким місцям на Землі пощастить більше під час глобального потепління.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»