Фахівці в рамках Всесвітнього конгресу вакцин визнали найкращим препарат від американської компанії Moderna. У цій категорії він обійшов розробки Pfizer / BioNTech і AstraZeneca. За яким принципом відбувався відбір, не уточнювалася.

У шорт-лист нагороди «Краща вакцина від COVID», в четвер, 6 травня, також увійшли американські Janssen і Novavax, канадська Medicago, розробка індійської фармкомпанії Bharat Biotech і препарат для тварин Zoetis.

Нагадаємо, що Всесвітній конгрес вакцин – серія конференцій за участю міжнародних експертів і вчених, які займаються проблемами розробки і поширення препаратів. Він проводиться більше 20 років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»