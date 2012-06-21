Атомна енергетика — гарант економічної безпеки й розвитку економіки нашої держави, заявив Президент Петро Порошенко під час наради на ХАЕС із питань розвитку атомної енергетики та підвищення рівня безпеки під час використання ядерної енергії.
Українські атомники за попередні п’ять років зробили дуже багато для розвитку галузі в умовах російської агресії. Якщо 2014-го частка АЕС у загальному обсязі генерованої електроенергії становила 47—48%, то нині сягає 53—58%.
Вітчизняна атомна енергетика навіть після проголошення незалежності тривалий час оберталася виключно на російській орбіті, а Росія використовувала залежність України від російських технологій, обладнання, палива, щоб шантажувати не лише Енергоатом, а всю енергетичну галузь. Нині ж вдалося подолати енергетичний шантаж Росії.
Що ж до диверсифікації поставок ядерного палива, то якщо раніше тут була монополія російського виробника, тепер Україна активно переводить свої атомні енергоблоки на американське паливо виробництва компанії Westinghouse, повідомляє УНІАН.
«Тепер таких блоків шість із тринадцяти — 46%. Майже половина атомної генерації України перейшла на американське паливо, і за моїм наполяганням процес диверсифікації триває. Це відбувається без втрати показників якості або собівартості продукції. Ми зберігаємо конкурентне середовище, і диверсифікація поширюється виключно на Україну», — сказав Петро Порошенко.
Україна має забезпечити атомні електростанції ядерним паливом власного виробництва, для чого слід побудувати завод з виробництва палива у складі НАЕК «Енергоатом». «Я впевнений, що це дуже амбітне і своєчасне завдання, тому що йдеться про створення власного заводу з виготовлення ядерного палива», — сказав глава держави.
Ще одним кроком до забезпечення незалежності від Росії в галузі атомної енергетики має стати будівництво в Україні централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Президент заявив про намір обговорити реалізацію проекту «Енергоміст Україна — ЄС» на зустрічах із керівництвом Європейського Союзу.
«Проект дасть змогу в перспективі здійснити інтеграцію Об’єднаної енергетичної системи України з європейською мережею, і Хмельницька атомна електростанція стане пілотною в такій інтеграції. Його реалізація сприятиме не лише забезпеченню зростання експорту електроенергії з України, а й залученню з ЄС коштів на будівництво нових енергоблоків. Це відповідає стратегічним інтересам України і баченню майбутнього розвитку енергетики, а також енергетичної безпеки наших партнерів — країн ЄС. Проект становить геополітичну противагу планам Москви і дасть змогу нашим європейським партнерам мати альтернативне надійне джерело постачання електроенергії за конкурентними цінами. Отже, Україна може стати важливим контриб’ютором енергетичної безпеки Європи», — підкреслив Президент.
Того самого дня Петро Порошенко побував на Рівненщині.
«Урядового кур’єра»