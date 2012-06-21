Сполучені Штати та інші країни Великої сімки мають намір надати фінансову допомогу країнам, які зазнають найбільших труднощів у боротьбі з COVID-19. На їхні потреби з фонду Міжнародного валютного фонду можуть виділити 100 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в Білому домі, питання буде обговорюватися на триденному саміті в Корнуоллі, коли лідери країн "Великої сімки" радитися про те, як допомогти світу оговтатися від пандемії коронавірусу.

"Сполучені Штати і наші партнери по G7 активно розглядають можливість глобальних зусиль з множення впливу пропонованого розподілу спеціальних прав запозичення (SDR) на найбільш нужденні країни", - заявили в Білому домі.

Зокрема, виділена сума сприятиме подальшій підтримці потреб охорони здоров'я, включаючи вакцинацію, і допоможуть забезпечити більш екологічне і стійке відновлення економіки в уразливих країнах, а також сприяти більш збалансованому, стійкому та інклюзивному глобальному відновленню.

SDR-це резервний актив МВФ, який можна обміняти на долари, євро, стерлінги, ієни і китайські юані або юані.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав інші країни Великої сімки прийти до угоди в перерозподілі 100 мільярдів доларів в СДР на користь африканських держав.