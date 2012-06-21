Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав американських виробників нафти і газу співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа для просування національних інтересів США в всьому світі, особливо в Азії та Європі.
Про це він заявив на енергетичній конференції CERAWeek, передає Голос Америки.
Помпео зазначив, що виявлені на території США запаси сланцевої нафти і газу дають змогу Вашингтону посилити свої зовнішньополітичні позиції.
«Ми повинні конкурувати на світовому ринку, сприяючи інвестиціям, мотивуючи партнерів купувати у нас і караючи «поганих гравців», – заявив він, натякаючи на Росію, Іран та Венесуелу.
Зі слів Помпео, пожвавлення в американській нафтогазовій галузі США дало змогу задовольнити попит на джерела енергії, які колись покривалися геополітичними суперниками.
«Ми не хочемо, щоб наші європейські союзники впали в залежність від російського газу завдяки проекту «Північний потік-2», точно так само, як ми не хотіли б залежати від поставок нафти з Венесуели», – сказав Помпео.
Держсекретар також назвав російське вторгнення в Україну спробою Кремля отримати доступ до нафтогазової галузі сусідньої держави.