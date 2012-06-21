Новий елемент вуличної інфраструктури незабаром може з’явитися в Черкасах неподалік річкового порту на вулиці Козацькій. Там планують облаштувати динамічний павільйон. Це буде споруда у формі металевої троянди. Її панелі реагуватимуть на погоду і людей — відкриватимуться в умовах нестачі освітлення і закриватимуться, щоб уберегти людей від дощу чи спеки. У павільйоні буде оглядовий майданчик, з якого зручно милуватися Дніпром.
На його встановлення в бюджеті цього року депутати передбачили близько 3,3 мільйона гривень. Про це розповів директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін: «Одночасно з будівництвом тротуарів, доріг та садочків нашому місту потрібні й такі цікавинки, креативні інсталяції, які стануть його окрасою. Проект павільйону розробив архітектор Дмитро Аранчій». «Це світовий тренд у дизайні громадського простору, — розповів начальник відділу реклами та дизайну міського середовища Андрій Поліщук. — У ньому можна проводити фестивалі, лекції, презентації або просто заховатися від спеки чи дощу».
Черкаський динамічний павільйон може стати першим в Україні проектом цифрової архітектури. Однак черкащани неоднозначно сприйняли ідею його створення. Хтось киває на купи сміття і неприбране торішнє листя. Інші вказують на витоптані зелені зони, розбиті тротуари, брак облаштованих паркувальних майданчиків. Чи з’явиться дивовижний павільйон у Черкасах, покаже час.